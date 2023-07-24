«Это большой бой». Звездный боксер объявил о поединке с Ломаченко 24 июля, 10:19 Джордж Камбосос (Фото:Джордж Камбосос через Instagram)

Чемпион IBO в легком весе Джордж Камбосос рассказал, что следующий бой проведет против экс-чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Бой Камбососа и Ломаченко может состояться на Мервел Стэдиум в Мельбурне, где прошел первый поединок Джорджа с Девином Хейни, сообщает Boxingnews24.

«Не волнуйтесь за меня. У меня были все пояса в легком весе. Меня ждет большой бой на стадионе.

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Следующим будет бой с Ломаченко. Это настоящий бой. Он будет более открыто выбрасывать свои удары и будет боксировать. Я этого и хочу, и это большой бой, на который я готов.



Я завоевал пояс чемпиона IBO. Я выиграл титул чемпиона мира и добавил его в свою коллекцию. Это не один из четырех самых престижных, но у меня были другие четыре", — сказал Камбосос.

В эти выходные Камбосос победил британца Макси Хьюза, получив титул IBO в легком весе, тогда как Василий Ломаченко в мае уступил Девину Хейни.

Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что Ломаченко может провести бой против непобежденного американца Шакура Стивенсона.