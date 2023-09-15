Непобежденный украинский боксер узнал дату и место следующего поединка 15 сентября, 16:35 Артем Далакян выиграл все свои бои (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет бой с обязательным претендентом на его пояс японцем Сеиго Акуи.

Поединок состоится 15 ноября в Токио на арене Рэгоку Кокугикану, сообщает BoxRec.

На 8 сентября были запланированы промоутерские торги, но оба боксера смогли достичь соглашения о проведении боя.



Видео дня

Далакян провел на профессиональном ринге 22 боя и все выиграл, 15 из которых — нокаутом.

В предыдущем поединке Далакян победил костариканца Давида Хименеса и отстоял свой титул.