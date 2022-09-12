Стало официально известно, с кем Ломаченко проведет следующий бой 12 сентября, 22:42 Ломаченко проведет первый в 2022 году бой (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет с непобежденным американцем Джемейном Ортисом.



Об этом в соцсетях сообщила промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы украинского легковеса.

Поединок состоится 29 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Изначально бой планировали провести 22 октября.

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Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Ломаченко покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему бою.

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