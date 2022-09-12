Стало официально известно, с кем Ломаченко проведет следующий бой

12 сентября, 22:42
Поделиться:
Ломаченко проведет первый в 2022 году бой (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Ломаченко проведет первый в 2022 году бой (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет с непобежденным американцем Джемейном Ортисом.

Об этом в соцсетях сообщила промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы украинского легковеса.

Поединок состоится 29 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Изначально бой планировали провести 22 октября.

Видео дня

Читайте также:

Иван Редкач не боксировал больше года (Фото:Иван Редкач via Instagram) «Очень рад вернуться на ринг». Известный украинский боксер заявил, что хочет провести бой с Ломаченко

Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Ломаченко покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему бою.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X