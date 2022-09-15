«Бой, скорее всего, состоится в США». Усик назвал своего следующего желаемого соперника 15 сентября, 16:37 Усик владеет пятью поясами (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик заявил, что своим следующим соперником он хотел бы видеть американца Дионтея Уайлдера.

Слова непобежденного обладателя пяти поясов приводит The Ring.

«Я хотел бы провести следующий бой против Дионтея Уайлдера. Он — опасный боец, и этот бой, скорее всего, состоится в США», — сказал Александр.

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35-летний Усик на профессиональном ринге провел 20 поединков и одержал 20 побед. В своем последнем бою украинец раздельным решением судей победил британца Энтони Джошуа.

На счету 36-летнего Уайлдера 45 поединков в карьере, 42 победы, одна ничья и два поражения. В своем последнем поединке американец нокаутом проиграл британцу Тайсону Фьюри.

Ранее тренер Джошуа Анхель Фернандес заявил, что в третьем бою Энтони непременно победил бы Усика.

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