Экс-чемпион мира сделал прогноз на гипотетический бой мечты Кроуфорд — Мейвезер 5 августа, 12:03 Кроуфорд и Мейвезер не проиграли ни одного боя (Фото:Boxing Social)

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли дал прогноз на гипотетический бой между Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру без поражений, и непобежденным Теренсом Кроуфордом.

Брэдли считает, что, если бы Мейвезер и Кроуфорд сошлись в ринге, находясь на пике своей карьеры, то победу в бою одержал бы Теренс, сообщает FightHype

«Я говорил об этом много лет назад, и все считали меня сумасшедшим. Я повторю это еще раз, Кроуфорд победил бы Мейвезера. Я вам прямо сейчас говорю, он бы его побил», — сказал Брэдли.

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Экс-боксер считает, что поединок продлился бы все 12 раундов.

«Преимущество Флойда заключается в том, что он прекрасно защищается. Но Кроуфорд универсален, он может драться с ортодоксами и левшами, а мы знаем, что Флойд не любит драться с левшами.

Думаю, что Кроуфорд выиграл бы бой против Мейвезера близким решением судей", — подытожил Брэдли.

Ранее Теренс Кроуфорд победил Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

