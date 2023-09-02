«Он сильнее и мощнее». Легенда бокса сделал прогноз на гипотетический бой между непобежденными Кроуфордом и Мейвезером 2 сентября, 17:24 Кроуфорд и Мейвезер не проиграли ни одного боя (Фото:Boxing Social)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Шейн Мозли дал прогноз на гипотетический бой между Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру без поражений, и непобежденным Теренсом Кроуфордом.

Мозли заявил, что в поединке Кроуфорд — Мейвезер больше склоняется к победе первого, сообщает The Art Of Dial.

Среди преимуществ Кроуфорда Мозли назвал его жажду победы и мощные удары с обеих рук.

Видео дня

«У Кроуфорда тот же менталитет, что и у меня, он голоден и готов броситься за тобой. Мейвезер очень хитрый, но Кроуфорд будет бить как правой, так и левой рукой, что будет большой проблемой для Мейвезера.

Если Кроуфорд ударит Мейвезера, это может не закончиться хорошо для Флойда — на этом поединок может закончиться. Но Мейвезер мог бы перебоксировать Кроуфорда, потому что Теренс настроен, чтобы пытаться нокаутировать вас, а Флойд привык, что люди приходят и пытаются все время сильно ударить его.



Больше склоняюсь к победе Кроуфорда, потому что он сильнее, мощнее и имеет разные углы удара", — сказал Мозли.

Ранее бывший чемпион мира Тимоти Брэдли также назвал Кроуфорда фаворитом в гипотетическом поединке с Мейвезером.

