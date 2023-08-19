«Это будет величайший бой в боксе». Кроуфорд намекнул на поединок с одним из лучших бойцов мира 19 августа, 09:33 Кроуфорд не проиграл ни одного боя (Фото:Теренс Кроуфорд через Instagram)

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что может провести бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, который 30 сентября сойдется в ринге с Джермеллом Чарло.

По словам Кроуфорда, он намеревался подраться с Чарло, однако у него отберут пояса после боя с Альваресом, поэтому Теренс не против выйти в ринг против Сауля, если тот одержит победу в поединке с американцем, сообщает Boxing Social.

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Мне точно пришлось бы набрать вес. Я просто верю в свои силы. Канело не большой парень, у него рост 173 см. Он мускулистый, но что касается роста, то нет. Не было бы ничего такого… Это просто нужно было бы увидеть.

Я думаю, что это может произойти. Честно говоря, я считаю, что это будет величайший бой в боксе, если он победит Чарло.



Сейчас я готов. Люди думают, что все дело в весе, но я думаю, что в умении. Я имею силу заставить любого уважать меня, мне все равно, какой твой вес", — сказал Кроуфорд.

Кроуфорд на протяжении карьеры не проиграл ни одного боя. На счету Альвареса уже есть два поражения.

В своем предыдущем бою Теренс Кроуфорд победил Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.