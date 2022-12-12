Экс-чемпион мира назвал фаворита в потенциальном бою Усик — Фьюри

12 декабря, 23:42
Поделиться:
Бой Усик — Фьюри может состояться в следующем году. (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой Усик — Фьюри может состояться в следующем году. (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч сделал прогноз относительно потенциального поединка в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению Фроча, Фьюри будет фаворитом в бою с Усиком, а его главный козырь состоит в том, что он превосходит украинца в габаритах, сообщает iD Boxing.

«Сомневаюсь, что Усик достаточно большой. По-моему, это будет отличный бой для зрителей. Тайсон Фьюри очень хороший, очень большой и сильный», — сказал Фроч.

Видео дня

Читайте также:
Усик опубликовал промо боя с Фьюри — видео

Официально контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик — Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X