Усик опубликовал промо боя с Фьюри — видео 8 декабря, 09:36 Бой Усик — Фьюри может состояться в следующем году (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) опубликовал промо поединка против чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри.

Видео промо поединка появилось на официальном YouTube-канале Усика.

В ролике показаны лучшие моменты из боев Усика и Фьюри, а также их встреча после боя Тайсон с Дереком Чисорой.

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В конце видео появляется фраза «Сделаем это ради бокса».



Следует отметить, что официально контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик-Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года.