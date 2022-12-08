Усик опубликовал промо боя с Фьюри — видео

8 декабря, 09:36
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Бой Усик — Фьюри может состояться в следующем году (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой Усик — Фьюри может состояться в следующем году (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) опубликовал промо поединка против чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри.

Видео промо поединка появилось на официальном YouTube-канале Усика.

В ролике показаны лучшие моменты из боев Усика и Фьюри, а также их встреча после боя Тайсон с Дереком Чисорой.

Видео дня

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В конце видео появляется фраза «Сделаем это ради бокса».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=vF_T1TrqVMg&feature=emb_logo&ab_channel=USYK17

Следует отметить, что официально контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик-Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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