Промоутер рассказал, когда может состояться бой Усик — Фьюри 6 октября, 18:18 Бой Усик — Фьюри официально пока не подтвержден (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал вероятную дату потенциального боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

По словам Арума, представляющего интересы Фьюри, он почти каждый день общается с менеджером Усика Эгисом Климасом.

Арум заявил, что стороны предварительно договорились о том, когда может состояться поединок.

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"Обсуждая место и дату возможного боя Усик - Фьюри, Климас сказал, что всех может устроить последняя неделю февраля или первая неделя марта", - сказал Арум.



После победы Усика над Энтони Джошуа ожидалось, что Александр проведет бой с Тайсоном Фьюри, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.

Позже появилась информация, что Фьюри подерется с Джошуа, однако впоследствии Тайсон заявил, что бой с Энтони не состоится, а его соперником станет сириец Мануэль Чарр.

Усик в свою очередь может провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.