Промоутер рассказал, когда может состояться бой Усик — Фьюри
Бой Усик — Фьюри официально пока не подтвержден (Фото:Mirror Fighting via Twitter)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал вероятную дату потенциального боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
По словам Арума, представляющего интересы Фьюри, он почти каждый день общается с менеджером Усика Эгисом Климасом.
Арум заявил, что стороны предварительно договорились о том, когда может состояться поединок.
"Обсуждая место и дату возможного боя Усик - Фьюри, Климас сказал, что всех может устроить последняя неделю февраля или первая неделя марта", - сказал Арум.
Усик выразил готовность провести третий бой с Джошуа в Киеве
После победы Усика над Энтони Джошуа ожидалось, что Александр проведет бой с Тайсоном Фьюри, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.
Позже появилась информация, что Фьюри подерется с Джошуа, однако впоследствии Тайсон заявил, что бой с Энтони не состоится, а его соперником станет сириец Мануэль Чарр.
Усик в свою очередь может провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.