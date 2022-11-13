Первое поражение в карьере. Американский боксер выбросил соперника с ринга и нелепо проиграл бой — видео 13 ноября, 11:49 Рефери не оценил поступок американца и дисквалифицировал его (Фото:Скриншот видео)

Поединок между американским боксером Монтаной Лавом и австралийцем Стивом Спарком завершился неожиданным исходом.



Бой состоялся этой ночью в Кливленде (США). Развязка противостояния наступила в шестом раунде.

Лав накинулся всем телом на соперника и затолкал его к канатам. Спустя мгновение Монтана, использовав борцовский прием, выкинул австралийца за пределы ринга.

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Рефери не оценил поступок американца и дисквалифицировал его, отдав победу Стиву. Для Лава это поражение стало первым в карьере. Также на его счету 18 выигрышных боев.

Спарк одержал 16-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве австралийца два поражения.

Сообщалось, что казахстанский боксер Айдос Ербосынулы впал в состояние комы после тяжелого поражения нокаутом чемпиону мира по версии WBA во втором среднем весе кубинцу Дэвиду Моррелю.