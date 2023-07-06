«Я готов драться со всеми». Хейни заговорил о реванше с Ломаченко 6 июля, 10:46 В первом бою победил Хейни (Фото:ESPN Ringside)

Абсолютный чемпион в легком весе американец Девин Хейни заявил, что может провести бой-реванш против украинца Василия Ломаченко.

Хейни отметил, что готов провести повторный бой против Ломаченко и выразил уверенность, что может снова его победить, сообщает Boxing Social.

Впрочем, американец подчеркнул, что пока нет оснований всерьез говорить об организации реванша с украинцем.

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«Я никогда не говорил, что не буду драться с ним снова — мой отец сказал, что я не буду драться с ним снова. Я никогда не говорил, буду я драться или не буду драться. Я буду драться с кем угодно, если это имеет смысл и все совпадает. Я готов драться со всеми, и я говорил это всегда.

Я знаю, что если я победил кого-то один раз, я могу победить его дважды. Речь не идет о том, чтобы не драться снова, просто это должно иметь смысл. Сейчас у меня на столе нет предложения, которое имело бы смысл. Но если это произойдет, значит, произойдет", — сказал Хейни.

В первом поединке Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей.