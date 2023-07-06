«Я готов драться со всеми». Хейни заговорил о реванше с Ломаченко

6 июля, 10:46
Поделиться:
В первом бою победил Хейни (Фото:ESPN Ringside)

В первом бою победил Хейни (Фото:ESPN Ringside)

Абсолютный чемпион в легком весе американец Девин Хейни заявил, что может провести бой-реванш против украинца Василия Ломаченко.

Хейни отметил, что готов провести повторный бой против Ломаченко и выразил уверенность, что может снова его победить, сообщает Boxing Social.

Впрочем, американец подчеркнул, что пока нет оснований всерьез говорить об организации реванша с украинцем.

Видео дня

«Я никогда не говорил, что не буду драться с ним снова — мой отец сказал, что я не буду драться с ним снова. Я никогда не говорил, буду я драться или не буду драться. Я буду драться с кем угодно, если это имеет смысл и все совпадает. Я готов драться со всеми, и я говорил это всегда.

Читайте также:
Девин Хейни заявил, что пожертвует Украине часть своего гонорара за бой с Ломаченко

Я знаю, что если я победил кого-то один раз, я могу победить его дважды. Речь не идет о том, чтобы не драться снова, просто это должно иметь смысл. Сейчас у меня на столе нет предложения, которое имело бы смысл. Но если это произойдет, значит, произойдет", — сказал Хейни.

В первом поединке Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X