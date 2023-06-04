«Слишком напуганный». Менеджер Ломаченко оценил перспективы реванша с Хейни 4 июня, 10:55 Хейни победил Ломаченко по очкам (Фото:ESPN Ringside)

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас высказался о возможном повторном поединке его подопечного против американца Дэвина Хейни.

По мнению Климаса, шансы провести реванш между Ломаченко и Хейни мизерные, поскольку американский боксер не захочет снова выйти в ринг с украинцем, сообщает Boxing King Media.

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«Ни одна комиссия не может назначить реванш. Поэтому мы можем жаловаться, сколько захотим, но у комиссии нет полномочий назначать реванш. Объявить реванш может только Хейни, если выйдет и скажет: «Эй, я достаточно мужественный и хочу сделать это».

Но я не думаю, что это произойдет. Наша команда не думает, что реванш состоится. Мы считаем, что Хейни слишком напуган, чтобы выйти на реванш. Мы даже на это не рассчитываем", — сказал Климас.

Согласно судейским запискам, Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

