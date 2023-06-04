«Должно немного быть уважение». Усик заявил об «ограблении» Ломаченко

4 июня, 09:32
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Усик считает, что Ломаченко победил Хейни (Фото:Александр Усик via Instagram)

Усик считает, что Ломаченко победил Хейни (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский супертяжеловес Александр Усик высказал свое мнение относительно победы Девина Хейни в бою с Василием Ломаченко.

По мнению Усика, Ломаченко выиграл больше раундов и судьи несправедливо отдали победу американскому боксеру, сообщает Seconds Out

«7−5 — это то, что я насчитал. Я уверен, что Василия ограбили. Победа за ним.

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Я думаю, что это такое судейство: просто дали дорогу молодому. Должно немного быть уважение к тем ребятам, которые много лет боксировали и дарили фанатам классные бои.

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Я думаю, что Василий Ломаченко действительно заслуживает эту победу и статус абсолютного чемпиона", — сказал Усик.

Ранее Усик вступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Девин Хейни

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