После боя с непобежденным американцем. Бывший чемпион мира назвал следующего соперника Ломаченко 18 октября, 17:05 Ломаченко вернется в ринг 29 октября 2022 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Бывший чемпион мира во 2-м среднем и полутяжелом дивизионах американец Андре Уорд заявил, что следующим соперником его соотечественника Девина Хейни, который владеет всеми поясами в легком весе, должен стать украинец Василий Ломаченко.



О потенциальном поединке двух звездных атлетов уроженец Сан-Франциско рассказал в видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Bud Crawford Beats Easy Route Spence.

«Насколько я слышал и из моих личных ощущений, Лома должен быть следующим и, возможно, будет. Мы не знаем, сколько еще Хейни будет выступать в легком весе. Всегда сложно делать вес, но однажды ты приходишь к моменту, когда эти сложности становятся заметными.

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Я полагаю, что Хейни в таком положении. Он знает, что его ждут большие бои. Пока он не хочет переходить в первый полусредний дивизион, но ему надо понимать, насколько сложно гонять вес. Я думаю, что Лома — правильный соперник", — сказал Уорд.

23-летний Хейни в минувшие выходные единогласным решением судей победил австралийца Джорджа Камбососа в реванше и сохранил все свои пояса. Для Девина это был 29-й бой в карьере и 29-я победа.

Следующим же соперником Ломаченко станет непобежденный американец Джемейн Ортис. Бой остоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.

