«Всегда следил за ним». Ломаченко назвал своего кумира в боксе
Ломаченко вернется в ринг 29 октября 2022 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)
Звездный украинский боксер Василий Ломаченко признался, что раньше он следил за боями легендарного американца Роя Джонса.
О предпочтениях в своем виде спорта уроженец города Белгород-Днестровский рассказал в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
«Для меня в тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Всегда следил за ним.
Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Но я не хочу говорить кто первый, кто второй, а кто третий. По-моему, это три лучших бойца в нашем виде спорта", — сказал Василий.
Свой последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.
Следующим соперником украинца станет непобежденный американец Джемейн Ортис. Бой остоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.