«Всегда следил за ним». Ломаченко назвал своего кумира в боксе 17 октября, 20:53 Ломаченко вернется в ринг 29 октября 2022 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко признался, что раньше он следил за боями легендарного американца Роя Джонса.



О предпочтениях в своем виде спорта уроженец города Белгород-Днестровский рассказал в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

«Для меня в тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Всегда следил за ним.

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Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Но я не хочу говорить кто первый, кто второй, а кто третий. По-моему, это три лучших бойца в нашем виде спорта", — сказал Василий.

Свой последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Следующим соперником украинца станет непобежденный американец Джемейн Ортис. Бой остоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.