Как Ломаченко проиграл Хейни. Полное видео чемпионского боя 21 мая, 08:30 Чемпионский бой (Фото:ESPN Ringside)

Украинский боксер не сумел забрать у американца все чемпионские пояса в легком весе. Судьи отдали победу Хейни.



В Лас-Вегасе завершился грандиозный вечер бокса, украшением которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

Видео дня

Поединок прошел в высоком темпе. Боксеры в каждом раунде выкладывались по максимуму. Где-то был лучше Василий, где-то точнее был Девин. Казалось, будет ничья. Но судьи отдали победу действующему чемпиону — 116−112, 115−113, 115−113.

ВИДЕО БОЯ ЛОМАЧЕНКО — ХЕЙНИ

Ранее мы писали, что Хейни будет наказан за свое поведение на битве взглядов.