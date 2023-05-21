Как Ломаченко проиграл Хейни. Полное видео чемпионского боя

21 мая, 08:30
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Чемпионский бой (Фото:ESPN Ringside)

Чемпионский бой (Фото:ESPN Ringside)

Украинский боксер не сумел забрать у американца все чемпионские пояса в легком весе. Судьи отдали победу Хейни.

В Лас-Вегасе завершился грандиозный вечер бокса, украшением которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

Видео дня

Поединок прошел в высоком темпе. Боксеры в каждом раунде выкладывались по максимуму. Где-то был лучше Василий, где-то точнее был Девин. Казалось, будет ничья. Но судьи отдали победу действующему чемпиону — 116−112, 115−113, 115−113.

ВИДЕО БОЯ ЛОМАЧЕНКО — ХЕЙНИ

https://www.youtube.com/embed/yyOb2mP1S1I?start=12609

Ранее мы писали, что Хейни будет наказан за свое поведение на битве взглядов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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