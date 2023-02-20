«Это не будет легко». Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри 20 февраля, 10:58 Ломаченко прогнозирует непростой бой для обоих боксеров (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка в супертяжелом весе между его земляком Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

По словам Ломаченко, Усику в бою с Фьюри будет нелегко, а среди козырей британца выделил его габариты, сообщает ESNEWS.

«Это будет очень и очень сложно для них обоих. Конечно же, я болею за своего друга Александра, но не знаю, как пройдет этот бой, потому что у них разные габариты, и к тому же Тайсон Фьюри очень умен. Размер Фьюри — это его преимущество.

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Также Ломаченко отметил, за счет чего Усик может добиться успеха в этом бою.

«Все зависит от того, какую стратегию применит Усик и как он подготовится к этому бою. Ему необходимо быть очень физически сильным в этом поединке», — подытожил боксер.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.

