Названа дата боя. Следующим соперником Ломаченко станет непобежденный американец — СМИ

24 августа, 12:43
Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет непобежденный американец Джемейн Ортис, сообщает Boxing Scene.

Поединок состоится 29 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Он станет главным событием вечера бокса.

Изначально бой планировали провести 22 октября, но позже стало известно, что его перенесли на неделю. Транслятором поединка будет ESPN.

Видео дня

Читайте также:
«Молюсь за Украину и за народ». Ломаченко впервые за долгое время высказался о войне — видео

Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Василий покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему бою.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X