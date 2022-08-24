Названа дата боя. Следующим соперником Ломаченко станет непобежденный американец — СМИ 24 августа, 12:43 Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет непобежденный американец Джемейн Ортис, сообщает Boxing Scene.

Поединок состоится 29 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Он станет главным событием вечера бокса.

Изначально бой планировали провести 22 октября, но позже стало известно, что его перенесли на неделю. Транслятором поединка будет ESPN.

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Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Василий покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему бою.

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