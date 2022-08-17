«Молюсь за Украину и за народ». Ломаченко впервые за долгое время высказался о войне — видео 17 августа, 14:42 Ломаченко публично так и не осудил действия РФ (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко впервые за долгое время высказался о войне в родной стране.

Мнением о российском вторжении легковес поделился после прилета в Лос-Анджелес, где он будет готовиться к своему следующему бою.

Прямо в аэропорту Василий сказал: «Каждый день я молюсь за Украину, за народ. Остановите войну.

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Когда я вернулся в Украину, думаю, это был второй день войны, сознание изменилось, потому что вы видите другую жизнь. Никто не мог понять, что произошло в тот день. Это очень плохо. Плохо для всего мира".

До 24 февраля текущего года Ломаченко часто критиковали за отсутствие с его стороны четкой позиции относительно политики РФ, направленной против его родной страны.

После начала войны между Россией и Украиной Василий вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя. При этом боксер публично так и не осудил действия РФ.

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