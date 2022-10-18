«Все это прекрасно знают». Известный украинский тренер дал прогноз на бой Ломаченко против непобежденного американца 18 октября, 23:02 Ломаченко проведет бой против Ортиса в США (Фото:Top Rank via Instagram)

Известный украинский тренер Сергей Корчинский-младший дал прогноз на бой своего соотечественника Василия Ломаченко против непобежденного американца Джемейна Ортиса.

Мнением о предстоящем поединке специалист поделился в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

«Честно говоря, я Ортиса вообще ни разу не видел. Я о нем узнал только из-за того, что он будет боксировать с Ломаченко. Знаю, что наши ребята левши из зала ездят к нему на спарринги. Где-то тут недалеко в Нью-Джерси он готовится. Абсолютно ничего, честно.

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Бой будет в одну калитку, да и все там. Вася — на другом уровне, и все это прекрасно знают", — сказал Сергей.

Также Корчинский выразил надежду, что Ломаченко организуют бой против другого непобежденного американца — абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни.

При этом Сергей заявил, что не уверен, что обладатель всех поясов в своем дивизионе готов к бою против Василия. Для Хейни, по словам специалиста, это будет большой риск.

Корчинский является одним из тренеров известного украинского боксера Сергея Деревянченко.

Бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден. Василий этот поединок уже посвятил всему украинскому народу.

