«Посвящаю бой моему украинскому народу»: Ломаченко проявил патриотизм перед своим следующим поединком

13 сентября, 09:31
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Бой Ломаченко — Ортис состоится 29 октября (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Бой Ломаченко — Ортис состоится 29 октября (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя против американца Джемейна Ортиса.

Ломаченко заявил, что рад вернуться в ринг и посвящает бой украинцам, а его цель — стать абсолютным чемпионом мира, сообщает Sky Sports.

«Хочу посвятить этт бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг.

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Мэдисон-сквер-гарден и театр Hulu в нем были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний", — сказал Ломаченко.

Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решение судей у ганца Ричарда Комми.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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