Ломаченко — Ортис. Опубликован официальный проморолик к бою — видео 22 октября, 19:57 Бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный проморолик к бою между украинским боксером Василием Ломаченко и непобежденным американцем Джемейном Ортисом.



Видео было опубликовано в Twitter. В нем показаны эффектные кадры из предыдущих боев украинца и американца.

Также акцент был сделан на том, что Василий вернется в ринг после своего пребывания в терробороне во время войны в Украине.

Видео дня

34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.