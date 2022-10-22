Ломаченко — Ортис. Опубликован официальный проморолик к бою — видео

22 октября, 19:57
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Бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный проморолик к бою между украинским боксером Василием Ломаченко и непобежденным американцем Джемейном Ортисом.

Видео было опубликовано в Twitter. В нем показаны эффектные кадры из предыдущих боев украинца и американца.

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Также акцент был сделан на том, что Василий вернется в ринг после своего пребывания в терробороне во время войны в Украине.

Видео дня

https://twitter.com/trboxing/status/1583820468179636224

34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Видео

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