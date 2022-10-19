«Зверь». Ломаченко показал свою форму перед боем против непобежденного американца — видео

19 октября, 12:58
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Ломаченко провел 18 боев на профессиональном ринге (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Ломаченко провел 18 боев на профессиональном ринге (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко показал свою форму перед боем против непобежденного американца Джемейна Ортиса.

Видео с тренировкой бывшего чемпиона мира в легком весе было опубликовано в Instagram.

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В ролике Василий работает в ринге, демонстрируя взрывную скорость и мощь. Один из пользователей охарактеризовал работу боксера одним словом: «Зверь».

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Ломаченко провел 18 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ортис провел 17 поединков за свою карьеру. В них он одержал 16 побед, один бой свел вничью.

Бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден. Василий этот поединок уже посвятил всему украинскому народу.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Видео Тренировки

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