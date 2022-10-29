Ломаченко и Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем — видео 29 октября, 12:30 Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября (Фото:toprank.com)

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Джемейн Ортис прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Вес Ломаченко - 61,05 кг. Украинец оказался тяжелее Ортиса, весы под которым показали 60,78 кг. Оба боксера вписались в необходимую норму.

После процедуры взвешивания Ломаченко и Ортис провели еще одну битву взглядов.

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Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Накануне Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов.