Ломаченко и Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем — видео
Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября (Фото:toprank.com)
Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Джемейн Ортис прошли церемонию взвешивания перед поединком.
Вес Ломаченко - 61,05 кг. Украинец оказался тяжелее Ортиса, весы под которым показали 60,78 кг. Оба боксера вписались в необходимую норму.
После процедуры взвешивания Ломаченко и Ортис провели еще одну битву взглядов.
Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Накануне Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов.