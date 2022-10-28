Ломаченко провел первую дуэль взглядов со своим следующим соперником — видео 28 октября, 13:19 Ортис вышел на дуэль в солнцезащитных очках (Фото:Скриншот видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко и его американский соперник Джемейн Ортис провели первую дуэль взглядов перед очным поединком.

Боксеры провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов, после чего встретились в традиционной дуэли взглядов.

Ломаченко и Ортис выглядели довольно спокойными, а американец почему-то решил выйти на битву взглядов в солнцезащитных очках.

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28 октября боксеры пройдут процедуру взвешивания.

Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Ранее Ломаченко заявил, что хотел бы провести бой против Девина Хейни или Джервонты Дэвиса.