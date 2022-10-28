Ломаченко провел первую дуэль взглядов со своим следующим соперником — видео

28 октября, 13:19
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Ортис вышел на дуэль в солнцезащитных очках (Фото:Скриншот видео)

Ортис вышел на дуэль в солнцезащитных очках (Фото:Скриншот видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко и его американский соперник Джемейн Ортис провели первую дуэль взглядов перед очным поединком.

Боксеры провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов, после чего встретились в традиционной дуэли взглядов.

Ломаченко и Ортис выглядели довольно спокойными, а американец почему-то решил выйти на битву взглядов в солнцезащитных очках.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=FR6JmozXuo0&t=14s&ab_channel=TopRankBoxing
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28 октября боксеры пройдут процедуру взвешивания.

Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее Ломаченко заявил, что хотел бы провести бой против Девина Хейни или Джервонты Дэвиса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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