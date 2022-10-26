«У меня много соперников». Ломаченко рассказал, сколько еще намерен боксировать 26 октября, 18:48 На профессиональном ринге Ломаченко провел 18 боев (Фото:Instagram/@lomus_official)

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, сколько еще намерен оставаться в спорте.



Слова бывшего чемпиона мира в легком весе приводит Yahoo! Sports.

«Я собираюсь продолжать карьеру еще больше двух лет. Я просто сказал, что у меня много соперников в легком весе.

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Здесь достаточно бойцов, чтобы драться с ними в ближайшие два года. Я ничего не говорил о завершении карьеры в ближайшем будущем", — сказал Василий.

На профессиональном ринге Ломаченко провел 18 боев. На счету украинца 16 побед и два поражения.

Следующий бой Василий проведет против непобежденного американца Джемейна Ортиса. Поединок состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.