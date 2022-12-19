«Определенно, он разбудил меня». Легендарный Льюис вспомнил о бое против Виталия Кличко

19 декабря, 15:15
Поделиться:
Кличко и Льюис выдали знатный бой (Фото:Twitter)

Кличко и Льюис выдали знатный бой (Фото:Twitter)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис вспомнил о своем последнем поединке в карьере против украинца Виталия Кличко.

О состоявшемся в 2003 году поединке легендарный атлет рассказал в Twitter.

«Кличко нанес несколько хороших ударов в первых раундах. Определенно, он разбудил меня. Но, мне не было слишком больно.

Видео дня

Читайте также:
Легендарный Льюис назвал фаворита предстоящего боя Усик — Фьюри

Этот бой всегда должен был стать последним для меня. Я подумывал еще раз сразиться с ним, но решил придерживаться первоначального плана", — написал Леннокс в соцсети.

https://twitter.com/LennoxLewis/status/1604635742461956097

Льюис победил Кличко техническим нокаутом. Поединок был остановлен из-за рассечения у Виталия после 6-го раунда. После того боя британец ушел из бокса.

Ранее Льюис выразил восхищение Виталием Кличко в годовщину их легендарного боя.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Виталий Кличко Леннокс Льюис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X