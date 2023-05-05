«Для него это было огромным наказанием». Легендарный Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере — видео

5 мая, 14:09
Поделиться:
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон вспомнил самую зрелищную победу в своей карьере.

В интервью ESPN Тайсон заявил, что ему больше всего нравится, как он отправил в нокаут американца Томаса Пинклона в поединке, состоявшемся в 1987 году.

В том бою Тайсон нокаутировал Пинклона в шестом раунде.

Видео дня

Читайте также:
«У них больше опыта, чем у Джошуа». Тайсон назвал своих фаворитов для боев с Усиком

«Я нанес ему 15 или 16 ударов в подбородок, чтобы сбить его с ног. Для него это было огромным наказанием», — сказал Тайсон.

https://www.youtube.com/watch?v=UvQ89GqYz-U&t=123s&ab_channel=boxingsgreatest

Ранее Тайсон рассказал, что считает Джервонту Дэвиса самой большой звездой современного бокса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Майк Тайсон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X