«Для него это было огромным наказанием». Легендарный Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере — видео
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)
Легендарный американский боксер Майк Тайсон вспомнил самую зрелищную победу в своей карьере.
В интервью ESPN Тайсон заявил, что ему больше всего нравится, как он отправил в нокаут американца Томаса Пинклона в поединке, состоявшемся в 1987 году.
В том бою Тайсон нокаутировал Пинклона в шестом раунде.
«Я нанес ему 15 или 16 ударов в подбородок, чтобы сбить его с ног. Для него это было огромным наказанием», — сказал Тайсон.
Ранее Тайсон рассказал, что считает Джервонту Дэвиса самой большой звездой современного бокса.