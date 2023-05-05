«Для него это было огромным наказанием». Легендарный Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере — видео 5 мая, 14:09 Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон вспомнил самую зрелищную победу в своей карьере.

В интервью ESPN Тайсон заявил, что ему больше всего нравится, как он отправил в нокаут американца Томаса Пинклона в поединке, состоявшемся в 1987 году.

В том бою Тайсон нокаутировал Пинклона в шестом раунде.

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«Я нанес ему 15 или 16 ударов в подбородок, чтобы сбить его с ног. Для него это было огромным наказанием», — сказал Тайсон.

Ранее Тайсон рассказал, что считает Джервонту Дэвиса самой большой звездой современного бокса.