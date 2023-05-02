«У них больше опыта, чем у Джошуа». Тайсон назвал своих фаворитов для боев с Усиком

2 мая, 12:45
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Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал бойцов, которых хотел бы увидеть в ринге против украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Среди своих фаворитов на поединки против Усика Тайсон назвал американских супертяжей Деонтея Уайлдера и Энди Руиса, сообщает ESNEWS.

"Я хочу увидеть, как Усик сражается с другими бойцами: Уайлдером, Энди Руисом. Я желаю посмотреть, как Усик бьется с этими ребятами. У них больше опыта, чем у Джошуа", - сказал Майк.

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Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Александра Усика провести защиту титулов в бою с Даниэлем Дюбуа и дала украинцу 30 дней для организации поединка.

Позже промоутер Анджей Василевски подтвердил, что бой украинца и британца может состояться в Польше.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Майк Тайсон Дионтей Уайлдер

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