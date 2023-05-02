Легендарный Тайсон рассказал, кого считает новой звездой современного бокса 2 мая, 16:44 Джервонта Дэвис не проиграл ни одного боя (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Легенда бокса Майк Тайсон сделал комплимент легковесу Джервонте Дэвису, который недавно в седьмом раунде нокаутировал Райана Гарсию.

Тайсон считает, что после победы над Гарсией Дэвис стал главной звездой современного бокса, сообщает Forbes.

«Дэвис абсолютно прав, он — лицо бокса. Но это потому, что Райан Гарсия — звезда бокса. Гарсия — лицо бокса из-за огромного количества людей, приходящих на его бои.

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После этого боя фанаты Райана Гарсии превратятся в фанов Дэвиса и у него будет огромная зрительская аудитория. Райан продает арены, и обычно, когда такого бойца побеждают, фанаты поддерживают того, кто его победил", — сказал Тайсон.



Ранее Майк Тайсон назвал боксеров, которых хотел бы увидеть в бою против Александра Усика.