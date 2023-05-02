Легендарный Тайсон рассказал, кого считает новой звездой современного бокса
Джервонта Дэвис не проиграл ни одного боя (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)
Легенда бокса Майк Тайсон сделал комплимент легковесу Джервонте Дэвису, который недавно в седьмом раунде нокаутировал Райана Гарсию.
Тайсон считает, что после победы над Гарсией Дэвис стал главной звездой современного бокса, сообщает Forbes.
«Дэвис абсолютно прав, он — лицо бокса. Но это потому, что Райан Гарсия — звезда бокса. Гарсия — лицо бокса из-за огромного количества людей, приходящих на его бои.
После этого боя фанаты Райана Гарсии превратятся в фанов Дэвиса и у него будет огромная зрительская аудитория. Райан продает арены, и обычно, когда такого бойца побеждают, фанаты поддерживают того, кто его победил", — сказал Тайсон.
Ранее Майк Тайсон назвал боксеров, которых хотел бы увидеть в бою против Александра Усика.