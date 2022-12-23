Бокс могут исключить из Олимпиады. МОК поставил ультиматум прокремлевскому руководителю Международной боксерской ассоциации — СМИ 23 декабря, 10:12 Причиной ультиматума стал новый возможный контракт с Газпромом (Фото:Gazprom via Twitter)

Международный олимпийский комитет (МОК) пригрозил Международной боксерской ассоциации (IBA) исключением бокса из программы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Sky Sports.



Так, представитель МОК заявил, что IBA не заинтересована в развитии бокса и не беспокоится о самих боксерах, а лишь заботится о росте собственной силы.

Международной боксерской организации припомнили, что она не обращает внимания на собственные проблемы, о чем ей не единожды указывали в Международном олимпийском комитете.

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«Продление спонсорского контракта с Газпромом как единственным главным спонсором IBA усугубляет беспокойство, которые МОК выражает снова и снова с 2019 года.

Это подтверждает, что IBA будет продолжать зависеть от компании, в значительной степени контролируемой правительством России", — заявил представитель Международного олимпийского комитета.

В МОК не исключили, что в случае подписание нового контракта Международной боксерской организацией с Газпромом бокс исключат из программы Олимпиады-2024.

С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев, который активно поддерживает политику властей РФ.

Ранее Международная боксерская организация допустила российских и белорусских боксеров к международным соревнованиям.