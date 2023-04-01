Назван гонорар Усика за бой с Фьюри: теперь понятно, почему украинец отказался от поединка 1 апреля, 14:26 Усик может еще подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорван. И начинает обрастать новыми слухами. К примеру, известный американский промоутер Боб Арум назвал сумму, которую Усик мог заработать за поединок с Фьюри.



По словам Арума, гонорар украинца мог составить около 20 млн долларов. Но у него было более щедрое предложение, поэтому команда Усика и вышла с переговоров. Мол, им не выгодно было проводить поединок в Лондоне.

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«Сделка касательно боя с Фьюри в Лондоне практически гарантировала Усику гонорар в размере почти 20 миллионов долларов. Но перед этим Усик вел переговоры с представителями Саудовской Аравии, которые были заинтересованы в организации этого поединка, однако только зимой. Они согласились заплатить Александру 60 миллионов долларов.

Так что нельзя винить Усика в том, что он был разочарован гонораром в 15−20 миллионов долларов. Нет, такова человеческая натура", — сказал Арум в интервью Стиву Киму.

Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен не исключил, что поединок Усика и Фьюри может состояться уже в июле.