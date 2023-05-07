«Кличко кормили с ложечки»: Чемпион объяснил, почему украинец проиграл Тайсону Фьюри 7 мая, 14:00 Кличко против Фьюри (Фото:Sky Sports)

Владимир Кличко девять лет царствовал в супертяжелом дивизионе, пока не проиграл Тайсону Фьюри. Причину поражения украинца назвал Тони Белью, который владел чемпионскими поясами в первом тяжелом весе.

По словам британца, Кличко подсовывали соперников, которые были гораздо меньше за габаритами и слабее украинца. А когда он встретился с равным себе противником, то проиграл.

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«Кличко на протяжении всей его эпохи кормили из ложечки парнями, которые были меньше, ниже его и не обладали такой мощью, как он. Поэтому, когда Кличко столкнулся с таким человеком, как Фьюри — он был ошеломлен. Тайсон был таким же большим, таким же сильным и Кличко просто не мог справиться с этим», — цитирует Белью Boxing Social.

Напомним, что бой Кличко и Фьюри прошел 28 ноября 2015 года. Судьи единогласно отдали победу британцу: 115−112, 115−112? 116−111.

Видео боя Кличко — Фьюри:

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