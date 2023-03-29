«Имеем право туда ходить»: жена объяснила почему Усик пошел в Лавру 29 марта, 22:15 Усик с женой в Киеве (Фото:instagram.com/usykkaterina)

С 29 марта пророссийская УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

В день выселения в Лавру поддержать представителей Московского патриархата пришел чемпион мира по боксу Александр Усик.

Спортсмен отказался разговаривать с журналистами. А вот его супруга Катерина сделала пост в сторис Instagram.

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«Вера в душе каждого из нас. Для меня вера — это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти.

Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на украинской земле и мы имеем полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", — написала Екатерина.

Пост Катерины Усик в соцсетях / Фото: instagram.com/usykkaterina

Напомним, Усик вернулся в Украину после того, как сорвался его бой с Тайсоном Фьюри.

Ранее мы писали, что Катерина Усик забавным мемом потроллила Тайсона Фьюри.