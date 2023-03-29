«Имеем право туда ходить»: жена объяснила почему Усик пошел в Лавру
Усик с женой в Киеве (Фото:instagram.com/usykkaterina)
С 29 марта пророссийская УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.
В день выселения в Лавру поддержать представителей Московского патриархата пришел чемпион мира по боксу Александр Усик.
Спортсмен отказался разговаривать с журналистами. А вот его супруга Катерина сделала пост в сторис Instagram.
«Вера в душе каждого из нас. Для меня вера — это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти.
Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на украинской земле и мы имеем полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", — написала Екатерина.
Напомним, Усик вернулся в Украину после того, как сорвался его бой с Тайсоном Фьюри.
Ранее мы писали, что Катерина Усик забавным мемом потроллила Тайсона Фьюри.