Поединок Усик — Фьюри отменен 22 марта, 17:45 Переговоры завершены (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула британцем Тайсоном Фьюри не состоится.

Переговоры о поединке завершились, не увенчавшись успехом, заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, сообщает talkSPORT.

«Бой отменен. Причина в том, что это зашло слишком далеко. Было ощущение, что после того как Усик принял 70/30, Тайсон Фьюри начал думать, что можно одеть седло ему на шею и начать ездить на Усику столько, сколько сможет», — сказал Красюк.

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Промоутер добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много условий.

«Если я начну рассказывать вам список вещей, которые просил Фьюри, одной, пяти, десяти или пятнадцати минут будет недостаточно.

Был перечень вещей, которые он хотел получить в свою пользу, которые были абсолютно неприемлемы, были полным неуважением к объединенному чемпиону и бывшему абсолютному чемпиону", - добавил Красюк.

Теперь Усик, вероятно, постарается защитить свои титулы в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA британца Дэниеля Дюбуа.

Ранее Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30 при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украине.

После этого Фьюри выдвинул Усику еще одно условие, заявив, что хочет подписать контракт на бой без опции реванша.

Несмотря на это, британский боксер заявил, что начинает подготовку к бою с украинцем.