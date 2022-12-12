«Мечта стала реальностью». Известный украинский боксер получил бой со звездным американцем 12 декабря, 11:02 Для Редкача это будет 31-й бой в карьере (Фото:Иван Редкач via Twitter)

Известный украинский боксер Иван Редкач свой следующий бой проведет против звездного американца Эдриэна Бронера, сообщает BoxingScene.



Поединок 36-летнего уроженца Шостки и бывшего чемпиона мира из США состоится в Атланте 18 февраля.

Сам Редкач, как информирует XSport, в сторис Instagram прокомментировал предстоящий поединок: «В 2010-м я подошел к Эдриену, чтобы попросить сделать совместное фото на шоу Оскара Де Ла Хойи. Эдриен мне отказал. С тех пор я мечтал встретиться с ним на ринге.

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Спустя 13 лет я подерусь с ним! Мечта стала реальностью. Главное — верить в себя и не сдаваться, несмотря ни на что!".

Для Редкача это будет 31-й бой в карьере. На счету Ивана 23 победы, шесть поражений и одна ничья.

33-летний Бронер проведет 40-й поединок на профессиональном ринге. Его послужной список: 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

Ранее Редкач заявил, что готов провести бой против звездного соотечественника Василия Ломаченко.