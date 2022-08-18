«Клоун чистой воды, не люблю пи***нов». Известный украинский боксер жестко высказался о поступке Усика — фото

18 августа, 00:56
Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Twitter)

Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Twitter)

Украинский боксер Иван Редкач жестко отреагировал на исполнение соотечественником и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком песни Ой, у лузі червона калина перед боем с британцем Энтони Джошуа.

Представитель первого полусреднего дивизиона поделился в Twitter фото, на котором был изображен обладатель четырех поясов в хевивейте.

В комментарии к снимку Иван написал: «Клоун чистой воды. Я — не хейтер его, я не люблю пи***нов».

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Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

https://twitter.com/ivan_redkach/status/1559943456868278272

Ранее Редкач потроллил Усика и другого звездного украинского боксера Василия Ломаченко.

Перед этим Иван посмеялся с Александра за его наряд, в котором тот прибыл в Нью-Йорк.

Также Редкач на повышенных тонах пообщался со звездным американским боксером Джервонтой Дэвисом.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Иван Редкач Фото

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