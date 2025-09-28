«Горжусь тобой»: Эминем обратился к одному из лучших боксеров мира, которым восхищается Усик

Американский рэпер Маршалл Метерз (Эминем) записал видеообращение к абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Теренсу Кроуфорду (42−0, 31 КО), который этой осенью одержал историческую победу над Саулем Альваресом.

«Бад, как дела, чемпион? Поздравляю, приятель. Ты сделал это. Я так горжусь тобой.

Ты использовал все мои приемы, чтобы победить Канело, как я тебе показывал. Ты вышел на ринг и сделал это. Невероятно, брат.

Шутки шутками, но это был уровень GOAT, приятель. Поздравляю, чемпион. Ты это заслужил", — сказал Эминем.

Напомним, что в ночь на 14 сентября Кроуфорд перебоксировал Сауля Альвареса и стал новым абсолютом во втором среднем весе. Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Непобедимого Теренса считают одним из лучших боксеров в мире. В частности, это мнение разделяет абсолютный чемпион королевского дивизиона Александр Усик.

Ранее американский тренер Стивен Эдвардс высказался о гипотетическом бое Усика против бывшего абсолюта в супертяжелом весе Майка Тайсона.