Непобежденный украинский боксер нокаутировал боснийца во втором раунде — видео
Рогава одержал третью победу на профессиональном ринге (Фото:Цотне Рогава via Instagram)
Непобежденный украинский боксер Цотне Рогава нокаутом победил боснийца Демира Гуламича.
Поединок состоялся накануне в Ле-Канне (Франция). Противостояние завершилось уже во втором раунде.
Рогава отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог продолжить бой.
Рогава одержал третью победу на профессиональном ринге в трех поединках.
Гуламич потерпел шестое поражение в карьере. На его счету также три победы и две ничьи.
Сообщалось, что колумбийский боксер Луис Киноньес скончался после поражения жутким нокаутом венесуэльцу Хосе Муньосу.