Непобежденный украинский боксер нокаутировал боснийца во втором раунде — видео

2 октября, 19:49
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Рогава одержал третью победу на профессиональном ринге (Фото:Цотне Рогава via Instagram)

Рогава одержал третью победу на профессиональном ринге (Фото:Цотне Рогава via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Цотне Рогава нокаутом победил боснийца Демира Гуламича.

Поединок состоялся накануне в Ле-Канне (Франция). Противостояние завершилось уже во втором раунде.

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Рогава отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог продолжить бой.

Видео дня

Рогава одержал третью победу на профессиональном ринге в трех поединках.

Гуламич потерпел шестое поражение в карьере. На его счету также три победы и две ничьи.

Сообщалось, что колумбийский боксер Луис Киноньес скончался после поражения жутким нокаутом венесуэльцу Хосе Муньосу.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Нокаут

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