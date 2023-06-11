Решением судей Сергей Деревянченко проиграл бой за вакантный пояс во втором среднем весе — видео

11 июня, 08:31
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Деревянченко проиграл бой мексиканцу (Фото:Twitter: Golden Boy)

Деревянченко проиграл бой мексиканцу (Фото:Twitter: Golden Boy)

Украинский боксер среднего веса по очкам уступил мексиканцу Хайме Мунгуи.

Бой проходил в Онтарио, США. На кону стоял вакантный пояс WBC Silver. Поединок прошел всю дистанцию, однако в 12-м раунде Деревянченко побывал в нокдауне.

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По судейским запискам Хайме Мангуи победил со счетом 115−112, 114−113, 114−113.

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Добавим, что это пятое поражение украинца в семи поединках.

Однако в предыдущем поединке Деревянченко удалось прервать сессию неудач, которая состояла из трех поражений.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Сергей Деревянченко

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