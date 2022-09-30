«Мы бы сделали большой бой». Звездный американский боксер заявил о желании подраться с Ломаченко

30 сентября, 11:55
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Шакур Стивенсон готов к большим поединкам (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Шакур Стивенсон готов к большим поединкам (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон заявил, что хочет сойтись в ринге с украинцем Василием Ломаченко.

По словам Стивенсона, он хочет проводить бои с сильными соперниками и не исключил, что может встретиться с Ломаченко уже в своем следующем поединке, сообщает Boxing 24/7.

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«Я думаю, что мы с Ломаченко сделали бы большой бой. Пусть это произойдет в ближайшем бою или последующем после него поединке. Моя команда знает, что я готов. Мне не нужно организовывать легкие прогулки», — сказал Стивенсон.

Стивенсон выиграл все свои 19 поединков на профессиональном ринге.

В своем последнем поединке Стивенсон единогласным решением победил Робсона Консейсао.

Ломаченко свой следующий бой проведет 29 октября в Нью-Йорке против Джемейна Ортиса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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