«Хочу драться». Непобежденный американский боксер бросил вызов Ломаченко
Кейшон Дэвис все свои поединки (Фото:Кейшон Дэвис via Instagram)
Американский боксер Кейшон Дэвис заявил о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко.
По словам Дэвиса, он уже давно мечтает сойтись в ринге с Ломаченко, сообщает Boxing Scene.
« До ухода Ломаченко на пенсию я хочу провести с ним бой. Когда я подписал первый контракт, я сказал Бобу Аруму, что хочу драться с Василием Ломаченко», — сказал Дэвис.
Следует отметить, что Дэвис провел на профессиональном уровне пять поединков и все выиграл, четыре из которых нокаутом.
Ломаченко свой следующий бой проведет 29 октября в Нью-Йорке против Джемейна Ортиса.
Ранее о желании провести бой с Ломаченко заявлял американский боксер Шакур Стивенсон.
Перед этим непобежденный американский боксер Девин Хейни заявил, что украинец находится в его списке потенциальных соперников.
Кроме этого, Келвин Форд, тренер звездного американского боксера Джервонты Дэвиса, который почти все поединки выиграл нокаутом, пообещал, что в будущем его подопечный проведет поединок с Ломаченко.
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