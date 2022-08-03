«Его стоит уважать». Американский чемпион заявил о готовности к бою с Ломаченко 3 августа, 12:00 Бой Стивенсона и Ломаченко может состояться в следующем году (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Американский чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что готов провести бой против украинского боксера Василия Ломаченко.

Стивенсон заявил, что его бой против Ломаченко может состояться уже в начале 2023 года, сообщает Boxing Scene.

Боксеры выступают в разных весовых категориях, но американец считает, что для поединка украинец может опуститься до второго полулегкого веса.

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«У Ломаченко достаточно большое имя, поэтому мы можем провести бой. Он является известным боксером, входил в списки лучших и за это его стоит уважать. Мы можем организовать этот бой в начале следующего года.

Вторая полулегкая кажется более реалистичной весовой категорией. Все равно мы примерно одинаковых габаритов", — сказал Стивенсон.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко проведет бой в октябре этого года, после чего получит шанс на титульный поединок в 2023 году.



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