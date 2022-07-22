«Получит освобождение от армии». Промоутер рассказал, когда Ломаченко проведет следующий бой 22 июля, 18:42 Василий Ломаченко получит освобождение от армии (Фото:DAZN Boxing/Twitter)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой в октябре этого года.

Арум рассказал, что в октябре Ломаченко может провести промежуточный бой, после чего получит шанс на титульный поединок в 2023 году, сообщает Fighthype.com.

«Я надеюсь, что мы вернем Ломаченко. С ним все хорошо, он получит освобождение от украинской армии.

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После этого мы сможем организовать Василию поединок в октябре, а в следующем году для него будет много вариантов", - сказал Арум

Промоутер отметил, что среди приоритетных соперников для Ломаченко в титульном бою является обладатель поясов WBO и WBC в полулегком весе Шакур Стивенсон.

"Возможно, этот поединок будет организован уже в 2023 году. Это то сражение, которое все очень сильно хотят, в том числе и сами боксеры", — отметил Арум.

Ранее о возвращении Ломаченко на ринг в октябре сообщал журналист Кевин Йол.

После полномасштабного вторжения России в Украину Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.

Сообщалось, что он и Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к своим поединкам.



Впоследствии появилась информация, что Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа ради защиты Украины.

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