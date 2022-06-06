«Он у меня на горизонте». Новый абсолютный чемпион в легком весе оценил возможность боя с Ломаченко

6 июня, 15:13
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Девин Хейни еще не проиграл ни одного поединка (Фото:Matchroom Boxing)

Девин Хейни еще не проиграл ни одного поединка (Фото:Matchroom Boxing)

Непобежденный американский боксер Девин Хейни, который на днях после победы над австралийцем Джорджем Камбососом стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, не исключил, что его следующим соперником может стать украинец Василий Ломаченко.

На пресс-конференции после чемпионского боя Хейни отметил, что он хочет участвовать в больших поединках, а Ломаченко есть в его списке потенциальных соперников, сообщает FightHype.com.

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«Конечно, Ломаченко у меня на горизонте. Как я говорил, я подерусь с любым. Я настоящий боец, я буду биться с кем угодно. Кто бы это ни был, они все в моем списке целей.

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Я топовый боец и все еще нацелен на самые большие поединки. Кто бы ни был моим следующим соперником, мы поговорим об этом с Бобом Арумом, а дальше посмотрим", — сказал Хейни.

Следует отметить, что на счету Хейни 28 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира ради защиты Украины.

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Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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