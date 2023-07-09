«Пришло время для настоящих шахмат»: непобежденный американец бросил вызов Ломаченко
Шакур Стивенсон (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон предложил Василию Ломаченко провести бой.
Американский боксер опубликовал пост в Twitter, в котором обратился к украинцу.
Стивенсон надеется, что Ломаченко восстановился после поражения в последнем бою против обладателя бесспорного титула в легком весе Девина Хейни.
Шакур также выразил надежду, что Василий согласится на очный поединок.
«Василий Ломаченко, ничего кроме уважения, чемпион, ты заслужил эти пояса, надеюсь, ты выздоровел и с тобой все в порядке. Думаю, пришло время для настоящих шахмат на высоком уровне», — написал Стивенсон в Twitter.
Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей.