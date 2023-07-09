«Пришло время для настоящих шахмат»: непобежденный американец бросил вызов Ломаченко 9 июля, 08:15 Шакур Стивенсон (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон предложил Василию Ломаченко провести бой.

Американский боксер опубликовал пост в Twitter, в котором обратился к украинцу.

Стивенсон надеется, что Ломаченко восстановился после поражения в последнем бою против обладателя бесспорного титула в легком весе Девина Хейни.

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Шакур также выразил надежду, что Василий согласится на очный поединок.

«Василий Ломаченко, ничего кроме уважения, чемпион, ты заслужил эти пояса, надеюсь, ты выздоровел и с тобой все в порядке. Думаю, пришло время для настоящих шахмат на высоком уровне», — написал Стивенсон в Twitter.

Yoo @VasylLomachenko Nothing but respect champ u deserved them belts I hope u healed up and everything is all good wit you.. I think it’s time for a REAL high skill level chess I’m ready for a big fight champ let’s make something happen 🤝 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 8, 2023

Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей.