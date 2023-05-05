Заоблачные суммы. Стал известен гонорар Усика и других боксеров за участие в супертурнире — СМИ

5 мая, 12:30
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Больше всех заработать Тайсон Фьюри (Фото:Fightnews)

Больше всех заработать Тайсон Фьюри (Фото:Fightnews)

Стали известны гонорары Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера за участие в супертурнире, который пока на стадии организации, сообщает talkSPORT.

По информации источника, наибольшую сумму за участие в турнире должен получить Фьюри – 103 млн евро.

Усику предусмотрен гонорар в 57 млн евро. Джошуа и Уайлдер заработают за турнир по 34 млн евро.

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Ранее сообщалось, что турнир с участием Усика, Уайлдера, Джошуа и Фьюри может состояться в Саудовской Аравии уже в декабре этого года.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.

Позже промоутер Эдди Хирн заявил об успехах в подготовке к супертурниру.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа

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