«Самый плохой человек на планете». 55-летний Майк Тайсон показал, как избивал тренера в ринге — видео

27 мая, 13:00
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Тайсон за свою карьеру провел 56 боев (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса Майк Тайсон показал, как избивал своего тренера Рафаэля Кордейро в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе поделился в Instagram роликом, как во время тренировки он наносил удары в защиту наставнику.

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При этом Майк демонстрировал впечатляющую скорость и мощь как для своего возраста.

Видео дня

«Страх — это иллюзия», — написал в комментарии к видео экс-боксер. «Самый плохой человек на планете», — ответил ему один из поклонников.

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

Ранее Тайсон поразил скоростью и мощью во время тренировки.

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Теги:   Бокс Видео Майк Тайсон Тренировки

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