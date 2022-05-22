«Он дое***ся ко мне». Майк Тайсон впервые прокомментировал драку с пассажиром в самолете
Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)
Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон впервые прокомментировал свою драку с пассажиром в самолете.
Причину своей несдержанности бывший чемпион мира в супертяжелом весе объяснил в подкасте Hotboxin' with Mike Tyson.
«Да, они сказали, что не будут предъявлять обвинения. Он дое***ся ко мне. Я фотографировался с этим ниггером.
Я даже не должен летать обычными рейсами. Моя жена злится, когда я лечу вместе со всеми. Что я буду делать в чертовом самолете с моими друзьями и телохранителем, который должен следить за мной?" - рассказал Тайсон.
Сообщалось, что мужчину, который провоцировал боксера, а затем был им избит, зовут Мелвин Таунсенд, и у него криминальное прошлое.
Ранее Тайсон выразил восхищение украинцами и оценил возможность проведения благотворительного поединка с Владимиром Кличко.
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